Casal de harpias, jaguatirica e tamanduá-bandeira: veja os novos moradores do Primaves

O Centro de Acolhimento de Primatas e Aves (Primaves) de Passo Fundo recebeu quatro novos moradores nesta semana. Um casal de harpias , uma jaguatirica e um tamanduá-bandeira agora estão abrigados no espaço do norte gaúcho voltado à proteção de animais sem condições de voltar para a natureza (veja no vídeo abaixo).

O Primaves funciona desde 2004 como um lar definitivo a animais silvestres . Eles chegam na instituição encaminhados pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e, em sua maioria, são vítimas de apreensões do tráfico de animais , resgate em áreas urbanas e caça ilegal .

O casal de harpias que acaba de chegar em Passo Fundo foi resgatado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Com suas penas imponentes e olhar poderoso, são as maiores aves de rapina das Américas e uma das maiores águias do mundo, podendo chegar a 1,20 metro de altura e 2 metros de comprimento da ponta de uma asa à outra.