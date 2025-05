Campanha do agasalho Cobertos de Amor tem Dia D em Erechim

A campanha do agasalho Cobertos de Amor promovida pelo Grupo RBS tem Dia D de arrecadação em Erechim , no norte gaúcho, nesta quinta-feira (15).

Desde as 11h, os agasalhos podem ser entregues no ponto de coleta do Colégio Marista Medianeira. O movimento vai até as 16h. Nos outros dias, é possível doar nesse mesmo local das 8h30min às 17h30min.