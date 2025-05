Campanha "Cobertos de Amor" arrecada agasalhos em Passo Fundo; saiba como ajudar

A tradicional campanha Cobertos de Amor , do Grupo RBS, em parceria com a Comercial Zaffari e Stok Center , arrecada agasalhos, calçados e cobertores para pessoas necessitadas. Neste ano, a campanha vai destinar as doações para duas entidades assistenciais de Passo Fundo.

O primeiro Dia D de arrecadação está previsto para o dia 10 de junho, no Stok Center do bairro Petrópolis.

Neste ano, duas entidades assistenciais de Passo Fundo vão receber as doações do projeto: ONG Amor e Fundação Beneficente Lucas Araújo . Conheça o trabalho delas a seguir.

ONG Amor

Fundação Beneficente Lucas Araújo

Com quase cem anos, a entidade sem fins lucrativos, beneficente e filantrópica atende crianças, adolescentes e idosos, através do Lar da Menina Pe. Paulo Farina, com atividades de promoção à cidadania no turno inverso à escola, e da Instituição de Longa Permanência para Idosos São José, no cuidado 24h de pessoas a partir de 60 anos em vulnerabilidade social.