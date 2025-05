Beneficiários do INSS já podem verificar descontos nos Correios: saiba onde ir em Passo Fundo

Em todo o Brasil, mais de 5 mil agências estão aptas a participar do atendimento. Correios / Divulgação

A partir desta sexta-feira (30), aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderão consultar, contestar e acompanhar a análise de eventuais descontos indevidos nas agências dos Correios.

A iniciativa de agregar o atendimento aos Correios é uma resposta à sobrecarga no sistema do INSS devido aos pedidos de verificação depois de investigação da Polícia Federal no fim de abril. A alternativa se une ao atendimento pelo telefone 135 e pelo aplicativo Meu INSS. Com a entrada dos Correios, as unidades da Previdência deixam de prestar esse serviço presencialmente.

A investigação identificou desconto irregular de mensalidades associativas diretamente nos benefícios de aposentados e pensionistas. As suspeitas envolvem R$ 7,99 bilhões em descontos realizados entre 2019 e 2024, mas ainda não se sabe o valor total dos pagamentos irregulares.

Leia Mais Câmara aprova urgência de projeto que impede descontos ilegais nas aposentadorias do INSS

Em todo o Brasil, mais de 5 mil agências estão aptas a participar e ao menos 20 mil funcionários receberam treinamento para atuar nessas ações. No RS, os Correios de praticamente todas as cidades prestarão o serviço. Em Passo Fundo, a agência da Rua Morom ficará disponível para esse tipo de atendimento. Veja onde acessar o serviço no país.

O serviço permite que os aposentados e pensionistas consultem se há descontos associados em seus benefícios, contestem descontos não autorizados e confirmem a autorização de algum desconto, por exemplo.

O que levar

Para contestar o desconto no benefício, o segurado precisará ir pessoalmente a uma agência dos Correios e levar um documento oficial de identidade. Não é preciso apresentar contracheque ou outro registro.

Caso o beneficiário não possa comparecer, uma pessoa com procuração poderá representá-lo.

Após 15 dias úteis, os segurados poderão conferir nas agências se a documentação apresentada pela associação está correta. Em um terceiro momento, o governo federal fará uma busca ativa por pessoas que não tenham procurado o INSS, com auxílio dos Correios.

Tem prazo?

Não há necessidade de fazer fila nas agências dos Correios a partir desta sexta-feira (30), ressaltou o presidente do INSS, Gilberto Waller:

— Não precisa correr, não tem prazo final para o ressarcimento. O prazo vai ficar aberto e vamos passar um pente-fino nos descontos associativos.

Onde mais verificar os dados?

Além do atendimento presencial nas agências dos Correios, continua sendo possível verificar sobre descontos dos benefícios do INSS pelo número de telefone 135 e pelo aplicativo Meu INSS.