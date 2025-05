Audiência pública em Marau debate implantação de pedágios do Bloco 2 de concessão de rodovias

Uma audiência pública foi realizada em Marau, no norte do Estado, para debater questões relacionadas à implantação de pedágios nas rodovias do chamado Bloco 2. O encontro aconteceu na manhã deste sábado (17), no Clube dos Motoristas do município.

Além da comunidade, a audiência também contou com a participação de representantes de deputados estaduais, vereadores, motoristas que utilizam as rodovias e lideranças da cidade ligadas à categoria.

O objetivo do encontro foi ouvir os participantes e criar um documento com as sugestões e reivindicações para ser entregue, posteriormente, a representantes do governo do Estado. Câmara Municipal de Vereadores e Clube dos Motoristas de Marau apoiaram a iniciativa.

— Todos serão ouvidos e tudo será registrado. O nosso objetivo único é ouvir o povo e que a vontade do povo seja respeitada pelo governo — afirma Ivaldo Frighetto, líder do Movimento Gaúcho Contra Pedágios e um dos organizadores da audiência.

Conforme Frighetto, o pedido inicial é de que não sejam implementados pedágios. Caso contrário, tanto o valor da tarifa quanto o funcionamento das obras devem ser revistos.

— Caso coloquem pedágio, primeiro eles têm que fazer a estrutura para depois realizar a cobrança. Tem obras que serão feitas daqui a 18 anos. Então, você começa a pagar pedágio agora para ter benefício daqui a 18 anos? Não existe isso — disse.

Volmar Variza, morador de Marau, foi um dos participantes da audiência. Taxista há 26 anos, o motorista afirma a importância de ser contra a construção dos pedágios diante do alto valor cobrado de impostos.

Encontro foi apoiado pela Câmara de Vereadores e Clube dos Motoristas de Marau. Francieli Alonso / Agencia RBS

— Nós precisamos conversar com toda a comunidade. Não podem simplesmente jogar no nosso colo sem conversar e negociar. Nós já pagamos muitos impostos por ano — disse.