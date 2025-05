70 anos de extensão rural no RS: o que isso tem a ver com você? 

A Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural foi fundada no dia 2 de junho de 1955 com o objetivo de atuar junto ao agricultor e, assim, desenvolver a agricultura e o bem-estar da sua família. Emater-RS/Ascar / Divulgação

Por Idenir José Deggerone, gerente regional adjunto da Emater/RS-Ascar Passo Fundo

A extensão rural, hoje no RS conhecida como Emater, surgiu nos Estados Unidos no final do século 19, como uma ferramenta de elevar e modernizar a agricultura. E assim foi reproduzida em diversos países, incluindo o Brasil, com adaptações aos cenários locais. A extensão rural formal, por sua vez, surgiu com a criação do Serviço Cooperativo de Extensão Rural nos Estados Unidos em 1914. O modelo envolvia universidades e o governo, que marcou o estabelecimento da extensão rural.

No desenvolvimento da extensão rural, a Guerra Fria teve influência significativa no contexto do desenvolvimento agrícola, visto como um pilar da economia e da segurança alimentar. A extensão rural, com suas raízes nos EUA, foi percebida como forma de promoção do crescimento agrícola nos países em desenvolvimento e influência mundial, inclusive no Brasil, onde chegou nos anos 1940 como estratégia para a modernização e desenvolvimento da agricultura.

No começo, com a iniciativa privada e de instituições como a Acar (Associação de Crédito e Assistência Rural) em Minas Gerais, que visava melhorar as condições econômicas e sociais no campo.

A partir da década de 1950, o governo brasileiro passou a dar mais apoio à extensão rural, com a criação da Abcar (Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural) e, posteriormente, da Embrater (Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural, definindo a extensão rural como um modelo para modernizar a agricultura e aumentar a produção.

Desde então, a Extensão Rural tem sido um importante instrumento de desenvolvimento rural e de promoção da agricultura familiar no país.

A fundação da Ascar

Fundada no dia 2 de junho de 1955, a Ascar (Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural) tinha o objetivo de atuar junto ao agricultor e assim desenvolver a agricultura e o bem-estar da sua família. A sua criação, teve como protagonista o diretor do Banco Agrícola Mercantil S.A., Kurt Weissheimer, seu primeiro presidente.

A Ascar foi a segunda instituição de Extensão Rural criada no Brasil. Vinte e dois anos depois, em março de 1977, passou a atuar com a Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater).

Hoje, a Emater/RS-Ascar atua em parceria com o governo do Estado, através das Secretarias de Estado, com prefeituras e entidades da sociedade civil, promovendo o desenvolvimento rural e com a estratégica missão de “promover o desenvolvimento rural sustentável através da prestação de serviços de Assistência Técnica, Extensão Rural e Social, Classificação e Certificação, em benefício da sociedade do Rio Grande do Sul”.

Essa trajetória é marcada pelo compromisso dos extensionistas rurais que, desde a primeira turma de 28 profissionais, mantêm o princípio histórico da Extensão Rural: “Semear ideias para colher alimentos”. Assim, executam esse trabalho que impulsiona o desenvolvimento econômico e fortalece o meio rural gaúcho.

Ascar foi a segunda instituição de Extensão Rural criada no Brasil e ajudou na formação de milhares de agricultores.

Estudos da FAO e do Banco Mundial destacam que a modernização e a especialização agrícola deram espaço ao surgimento de um mercado privado de informação agrícola, onde atuam fornecedores privados de serviços de extensão rural, tais como indústrias de insumos e equipamentos, agroindústrias, profissionais autônomos, empresas de assistência técnica, entre outros. No entanto, agricultores de menor escala de produção seguem dependendo de serviços públicos ou subsidiados nos mais diversos segmentos.

A extensão rural apesar dos desafios, como a limitação de recursos e a necessidade de adaptação às realidades locais, segue como instrumento essencial para o desenvolvimento do campo, com perspectivas de crescimento e inovação, permeando pelas múltiplas e complexas realidades sociais, com uma tendência global de fortalecimento de parcerias entre instituições de geração, difusão de conhecimento e informação para as populações rurais.

A extensão rural do Rio Grande do Sul comemora 70 anos de uma história de atuação em prol do desenvolvimento rural gaúcho e busca de oportunidades para as famílias rurais. Assim, o Rio Grande do Sul segue contando com a Emater/RS-Ascar, que é referência no Brasil na prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural.

O trabalho dos extensionistas da Emater/RS-Ascar, presente na totalidade dos 497 municípios do Estado, é fundamental para as famílias que enfrentam dificuldades no campo e, ao longo desses anos, vem construindo um legado no desenvolvimento econômico, agropecuário, social e humano, reforçando o protagonismo e a cidadania de mais de 200 mil famílias rurais.

E o que isso tem a com você?

A Emater/RS-Ascar é de extrema importância para a sociedade como um todo porque atua como ponte entre o conhecimento técnico e científico e as populações rurais, promovendo o desenvolvimento sustentável no campo e fortalecendo a agricultura familiar. Isso faz toda a diferença para a segurança alimentar e a economia regional.

Mais do que apoiar quem está no campo, o trabalho da Emater/RS-Ascar tem impacto direto na sua vida, mesmo que você viva na cidade, por meio da produção de alimentos de qualidade, que além de estarem na sua mesa também vão estar nas escolas e hospitais, por exemplo. Também está na preservação ambiental, visto que as práticas sustentáveis no campo ajudam a proteger mananciais de água, solos e florestas, impactando diretamente a qualidade de vida urbana.

Outro impacto positivo é na geração de emprego e renda, uma vez que a economia rural movimentada reflete na economia urbana, gerando empregos na indústria, comércio e serviços que lidam com alimentos e produtos vindos do campo. Além disso, os aspectos culturais e a identidade regional são valorizados e preservados.

Há aspectos positivos na educação e cidadania, visto que contribui para formar cidadãos mais conscientes, tanto no campo quanto na cidade, ao promover educação ambiental, acesso a direitos e inclusão social.

Se ainda assim você não consegue se enxergar como beneficiário, está convidado a visitar um dos escritórios municipais espalhados por todo o Rio Grande. Se você conseguiu se ver, convidamos a comemorar conosco, com o lema que estamos utilizando para esse momento homenagem a instituição septuagenária: 70 anos, semeando o futuro!