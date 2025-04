"Virou loteria": moradores de Marau relatam dificuldades no abastecimento de água

Os últimos 10 dias têm sido desafiadores para os moradores de alguns bairros de Marau , no norte gaúcho: são horas sem água nas torneiras e, quando volta, por vezes está suja ou com cheiro forte de cloro. Na quinta-feira (17), parte da cidade ficou sem abastecimento durante toda a tarde .

Em um salão de beleza do bairro Colinas, a proprietária Rute Schneider começou a interromper os atendimentos no meio do expediente. O motivo: depois de ficar sem água na torneira, não demora a acabar todo o reservatório da caixa.