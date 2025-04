"Um dia depois da cirurgia, já pediu para tocar violão": cantor nativista João Chagas Leite passa por tratamento contra câncer

O cantor nativista João Chagas Leite , 79 anos, está internado no Hospital de Caridade de Erechim, no norte gaúcho, após passar por uma cirurgia contra um câncer colorretal. O músico descobriu a doença há dois anos, mas o agravamento do quadro o forçou a deixar de lado a agenda de shows . A última apresentação foi em dezembro.

Em meio às complicações do câncer, o músico ainda precisou lidar com a perda da esposa, Vilma, no fim do mês de março. João acompanhou a despedida em Santa Maria, onde moravam juntos, e retornou a Erechim para continuar o tratamento.