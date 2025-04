Secretaria de Agricultura do RS emite alerta sanitário para foco de raiva de herbívoros em Passo Fundo e região

A Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) emitiu um alerta sanitário para a raiva dos herbívoros na região de Passo Fundo e municípios próximos, como Ernestina, Marau, Coxilha e Santo Antônio do Planalto, no norte gaúcho.

— O município de Passo Fundo registrou um foco de raiva, mas como fazia pelo menos três anos que não havia nenhum foco, é importante este alerta para que os produtores da região vacinem os animais e, na medida em que conheçam refúgios de morcegos, comuniquem a Inspetoria Veterinária para verificar se são morcegos hematófagos ou não e fazer o controle — explica André Witt, analista ambiental do Programa de Controle de Raiva Herbívora da Seapi.

A raiva não tem cura e seu controle é feito de forma preventiva, com a redução da população de morcegos hematófagos e a vacinação em massa. Witt reforça que mesmo os animais já mordidos devem ser imunizados.

A captura dos morcegos é realizada exclusivamente pelos Núcleos de Controle da Raiva do Estado, equipes especializadas e vacinadas contra a doença. Elas são acionadas quando há laudo positivo para raiva em herbívoros ou altos índices de mordeduras em rebanhos.

Em 2025, já foram confirmados 15 focos de raiva em herbívoros no Rio Grande do Sul, afetando bovinos, equinos e ovinos em sete municípios, incluindo Passo Fundo. No ano passado, o Estado registrou 78 ocorrências em 40 cidades.