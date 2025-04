Representantes de movimento apartidário contra pedágios se reúnem com secretário do Estado

Representantes de um movimento apartidário no norte do Estado realizaram uma reunião com o secretário de Parcerias e Concessões do Estado, Pedro Capeluppi, na tarde desta quinta-feira (3), em Porto Alegre.

O grupo é liderado por Ivaldo José Frighetto, de São Domingos do Sul, mas conta com participantes de diferentes cidades da região norte do Estado. Conforme Frighetto, grupos criados no WhatsApp já passam de mil participantes.

Além de Ivaldo, outros quatro representantes também participaram do encontro: Nauro Nizzola, gerente administrativo da Coasa de unidade de Casca, Valdemir Campanholo, sócio proprietário da Treviso Transportes de Serafina Corrêa, Rodrigo Orsato, representando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Casca e Arlei Romeiro, diretor financeiro da Associação dos Produtores e Empresários Rurais (Aper).

No encontro, foram entregues dois documentos: uma manifestação contrária à instalação dos pedágios por parte do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Casca, com apoio da Associação dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais Regional de Passo Fundo, e uma análise financeira do proprietário de uma empresa de transporte rodoviário de carga de Serafina Corrêa, onde há a comparação do gasto com o deslocamento dos transportes atualmente e como deve ficar após a implementação dos pedágios.

— É um projeto que tem que ser reestudado e remodelado, para ver se a gente consegue fazer com que caiba no bolso do povo. A nossa preocupação é o bolso, principalmente do caminhoneiro — afirma Frighetto.

Conforme a secretaria de Parcerias e Concessões, a pasta tem recebido diferentes grupos, entidades e prefeituras para tratar sobre questões relacionadas à concessão de rodovias do Bloco 2, com estradas localizadas no Vale do Taquari e Região Norte. As sugestões de todos os interessados estão sendo compiladas e analisadas.

A consulta pública sobre a concessão à iniciativa privada se encerrou em 24 de março com 390 sugestões da população e entidades com solicitações de mudanças no projeto proposto pelo governo do Estado.