Quem é o artesão que fez a escultura jesuítica entregue ao papa Francisco

O governador do RS, Eduardo Leite, entregou escultura de redução jesuítica ao papa Francisco em 17 de abril de 2024, no Vaticano.

Diri esculpe em pedras a cruz missioneira , símbolo das reduções jesuíticas no Rio Grande do Sul, e réplicas das ruínas de São Miguel das Missões . Uma de suas peças foi entregue a Francisco pelo governador Eduardo Leite em abril de 2024.

Diri produz suas peças em São Nicolau. A cidade teve a primeira redução jesuítica do Rio Grande do Sul, formada depois que o padre jesuíta Roque Gonzales atravessou o Rio Uruguai e fundou o primeiro povoado em terras do atual território do Estado.