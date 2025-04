Proprietários do Edifício Gralha aguardam indenização por prédio interditado há nove anos

A espera de 16 famílias, proprietárias dos apartamentos do Edifício Gralha, no bairro Edmundo Trein, em Passo Fundo, já dura nove anos. Uma nova audiência de conciliação extrajudicial com o governo gaúcho é a esperança de quem teve que abandonar o local por risco de desabamento. A data do acordo ainda não foi definida.