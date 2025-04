Projeto de lei que proíbe pesca com rede na barragem do Rio Jacuí é aprovado na Câmara de Ernestina

A Câmara Municipal de Ernestina aprovou na noite de segunda-feira (7), por unanimidade, o projeto de lei que proíbe a pesca com qualquer tipo de rede na barragem do Rio Jacuí . A represa também banha os municípios de Nicolau Vergueiro, Tio Hugo, Ibirapuitã e Marau.

Em caso de descumprimento da lei, se sancionada, o proprietário dos artefatos deverá arcar com uma multa no valor de 340 unidades de referência municipal (URMs), o que totaliza cerca de R$ 500 por rede . Os itens também serão apreendidos.

Conforme um dos representantes do grupo, Paulo Cavalcanti, o local tornou-se berçário para diferentes espécies de peixes que migram para o resto da malha hídrica do Rio Jacuí.

— A barragem de Ernestina é a primeira represa da nascente do Rio Jacuí, onde, naturalmente, criou-se um berçário para peixes como traíra, jundiá, peixe-rei, carpa, lambari, cascudo, entre outros. Esses peixes migram para toda a bacia do Rio Jacuí, que nasce em Passo Fundo e termina no Guaíba e no Rio dos Sinos. Não estamos negando que o pescador profissional vá pescar e exercer sua profissão. Pode, mas não com rede — afirma.