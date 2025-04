Projeto de lei que autoriza o transporte de pets em ônibus é aprovado em Passo Fundo

New Africa / stock.adobe.com

A proposta, do vereador Rafael Colussi (União Brasil), autoriza que passageiros levem os animais em caixas específicas para o transporte , respeitando o limite máximo de dois animais por pessoa e até 16kg cada um.

— A lei foi criada com o intuito de oportunizar o transporte para quem tem um animal e não tem condições de pegar um táxi ou carro por aplicativo, principalmente para levar ao veterinário — explica o parlamentar.

Segundo Colussi, muitos moradores contatam a secretaria do Meio Ambiente em busca de transporte dos bichos para o consultório.

— Por vezes, essa impossibilidade do transporte acaba deixando o animalzinho sofrendo por dias.

A regulamentação do projeto será feita a partir da sansão do prefeito Pedro Almeida. O prazo é de 30 dias a contar da data de aprovação, 2 de abril. O texto prevê multa de 300 UFM (cerca de R$ 1,4 mil na cotação atual) às empresas que descumprirem o estabelecido.

A reportagem de GZH Passo Fundo questionou as empresas que prestam o serviço no município sobre a nova lei. A Codepas disse que, mesmo antes da legislação, já realizou o transporte de animais com caixas específicas e que aguarda a sanção e a regulamentação da lei. Já a Coleurb não comentou o assunto.