Pedro Almeida fala sobre a trajetória até a política e o futuro de Passo Fundo em reunião almoço da CDL

No encontro, o administrador municipal fez um balanço dos primeiros 100 dias do segundo mandato , falou da influência da cultura e da família na formação profissional e trouxe um panorama de obras e entregas para a cidade nos próximos meses.

— A infraestrutura é uma parte que falta avançar na cidade . Temos pelo menos cinco grandes obras que precisam ser destravadas em Passo Fundo. Dois já estão encaminhados, que são o trevo da RS-324 , no Distrito Industrial, e o trevo do De Carli , na BR-285 — disse.

Outra entrega que deve ocorrer dentro dos próximos dias é a de reformas do Cais Petrópolis. A unidade está em reformas desde fevereiro do ano passado. Na palestra, Almeida também falou no potencial de evolução econômica do município nos próximos anos.