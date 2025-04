Paulinho Dill, de Os Atuais, se manifesta pela primeira vez após acidente; assista ao vídeo

O cantor Paulinho Dill , vocalista da banda Os Atuais , falou na quinta-feira (3) pela primeira vez , depois do grave acidente que sofreu em novembro.

O encontro aconteceu com os integrantes da banda, Olmar Kulmann e Fernandinho. Em vídeo divulgado pela banda, Paulinho demonstra bom humor e gratidão pelo apoio recebido nos últimos meses.

— A casa é nossa, é de vocês que estão aí nos assistindo agora e que rezaram por mim. Tudo tem um tempo certo, eu preciso aos pouquinhos me retomar — disse o cantor, referindo-se ao processo de recuperação.

Olmar Kulmann destacou a importância do reencontro:

— Um momento muito especial , nosso querido Paulinho Dill voltando para a sua casa, de onde ele nunca saiu. Passamos com ele uma manhã e tarde maravilhosas.

No vídeo, Paulinho cantou um trecho do sucesso "Antes de Ir Embora". Fernandinho expressou confiança no retorno de Paulinho aos palcos: