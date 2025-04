Os Atuais anuncia o retorno de Paulinho Dill aos palcos; saiba a data

Retorno aos palcos é gradual, informou a banda no Instagram. @paulinhodill / Instagram / Reprodução

A banda Os Atuais anunciou o retorno do cantor Paulinho Dill aos palcos. O primeiro show está marcado para 1º de maio em Panambi, no noroeste do Estado.

O anúncio veio no final da tarde de quinta-feira (24), através das redes sociais do grupo.

"Ao lado de sua família e seguindo todas as orientações médicas, Paulinho dará os primeiros passos rumo ao palco em apresentações cuidadosamente planejadas, que marcarão uma experiência de retomada", diz a nota na íntegra abaixo.

A banda ainda afirma que "não é um retorno definitivo", mas sim "o início de uma nova fase".

A família também reforça que o retorno gradativo será uma experiência para ver como o cantor se sentirá. Em entrevista para GZH Passo Fundo, a mãe de Paulinho, Janete Lúcia Dill Gonçalves, confirmou que o filho segue em tratamento, mas que a evolução do vocalista é surpreendente.

— Estamos muito felizes com a recuperação dele. Quem viu e quem vê, é um milagre de Deus. Ele nasceu de novo. Somos muito agradecidos a toda a equipe médica. Se ele conseguir se acertar com o ritmo dele, que ele sempre tinha antes, não tem problema nenhum — disse.

O diretor geral da banda, Adilson Tolfo, o Jacke, afirma que o grupo está feliz com o retorno gradativo de Paulinho.

— Não só a banda está feliz como os fã dele também. Para nós conta muito isso. Ele vai voltar aos poucos, estamos fazendo um experimento — disse.

O músico está longe dos palcos desde novembro de 2024, após sofrer um acidente de carro na RS-307, no trecho entre Santo Cristo e Cândido Godói. Dill ficou internado em estado grave e passou meses em tratamento neurológico em Passo Fundo, retornando para casa apenas no final de março.

Em 3 de abril, a banda publicou um vídeo no Instagram aonde Paulinho fala pela primeira vez após o acidente ao lado dos integrantes da banda, Olmar Kulmann e Fernandinho. Na publicação, Dill cantou um trecho do sucesso "Antes de Ir Embora".

Leia a nota na íntegra

"Os Atuais vêm, com o coração cheio de esperança, compartilhar com os amigos e fãs que no mês de maio daremos início a uma etapa muito especial: um teste gradual de retorno aos palcos do nosso querido Paulinho Dill.

Ao lado de sua família e seguindo todas as orientações médicas, Paulinho dará os primeiros passos rumo ao palco em apresentações cuidadosamente planejadas, que marcarão uma experiência de retomada. Ainda não é um retorno definitivo. É o início de uma nova fase. Um reencontro com a música, com o público, com a vida.

Onde ele sempre brilhou: no palco. Contamos com o carinho e apoio de todos neste caminhada.