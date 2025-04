MP interdita mercado que vendia carne vencida há quatro anos no noroeste gaúcho

Duas toneladas de alimentos impróprios para consumo foram apreendidos na quarta-feira (2) em Independência , município de 6 mil habitantes do noroeste gaúcho. Entre eles havia carne vencida há quatro anos . Três estabelecimentos foram fiscalizados.

O promotor de Justiça de Defesa do Consumidor de Porto Alegre, Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, destacou as péssimas condições encontradas:

A Força-Tarefa do Programa de Segurança de Alimentos do Ministério Público do RS também fiscalizou outros dois açougues na cidade. Ao todo, foram apreendidas duas toneladas de produtos.