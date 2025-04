Motorista sofre acidente e morre soterrado em carga de soja

Um homem de 50 anos morreu soterrado em uma carga de grãos após um acidente na localidade de Rincão dos Tocos, no limite entre os municípios de Tunas e Espumoso , no norte do RS.

O trabalho para remover o corpo e a carga do local durou cerca de 10h. Equipes do Samu, do Corpo de Bombeiros e peritos do IGP atenderam à ocorrência.