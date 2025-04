Motorista afirma ter parado para prestar socorro após acidente que matou motociclista na BR-285

O motorista envolvido no acidente que resultou na morte do motociclista Erick Gabriel de Azevedo Basso, 22 anos, na BR-285, em 29 de março, afirmou que parou o veículo para prestar socorro à vítima. A informação foi passada para a Polícia Civil em depoimento.

Ouvido em Cruz Alta, onde mora e trabalha como motorista de aplicativo, o condutor de 28 anos, afirmou que, após a colisão com a moto, parou o veículo e retornou cerca de 500 metros, mas não avistou a vítima — que foi socorrida e morreu no dia seguinte.

Conforme a delegada substituta da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Carolina Goulart, que investiga o caso, o motorista informou que logo depois seguiu para Cruz Alta, onde buscou atendimento médico e registrou um boletim de ocorrência sobre o fato.

O homem também disse que o acidente aconteceu durante uma corrida de aplicativo e que estava com dois passageiros no veículo.

Como está a investigação

Uma das passageiras que estava no carro no momento do acidente também foi ouvida. Segundo a delegada, ela confirmou a versão do motorista.

A polícia ainda aguarda o depoimento do segundo passageiro para concluir o inquérito. Ainda não há previsão para o interrogatório.

O laudo da necropsia do motociclista foi concluído, mas não houve perícia no local do acidente, já que a vítima foi removida para receber socorro.

Relembre o caso

O acidente ocorreu no km 289 da BR-285, em Passo Fundo, no dia 29 de março. Um Renault Logan seguia no sentido Lagoa Vermelha — Carazinho, quando invadiu a contramão e atingiu a motocicleta Honda que seguia no sentido contrário.

Um vídeo anexado ao processo mostra o momento do acidente. O piloto da moto, Erick Gabriel de Azevedo Basso, 22 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Clínicas de Passo Fundo. No dia seguinte ao acidente ele morreu.