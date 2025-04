Moradores de Fontoura Xavier e região protestam para manter acesso à cidade na BR-386

Um protesto causa bloqueios na BR-386 na altura do município de Fontoura Xavier, na manhã desta segunda-feira (14). Moradores são contrários a mudanças no trecho de acesso à cidade.

A manifestação começou às 9h e reúne cerca de 500 pessoas. É uma resposta ao projeto para duplicar a BR-386, cujas obras começam em Tio Hugo e seguem em direção a Canoas, na Região Metropolitana.

No projeto de duplicação, a iniciativa da concessionária CCR Via Sul não prevê o trevo que dá acesso a Fontoura Xavier. O argumento dos moradores é que a exclusão do trecho dificultaria a travessia do município para a rodovia, que é a principal ligação do norte gaúcho à Região Metropolitana.

De acordo com o presidente da Câmara de Vereadores de Fontoura Xavier, Bruno Brum (PDT), a desconexão com o trevo resultaria em prejuízos à economia local e regional:

— O trevo já é precário, mas ficaríamos sem o trevo principal. Reivindicamos que (o acesso) seja mantido e reformado, senão Fontoura ficará de fora do progresso, sem acesso direto.

Além de Fontoura Xavier, estão presentes moradores, empresários, lideranças e entidades de cidades vizinhas que também podem ser afetadas, como São José do Herval, Pouso Novo, Mormaço, Tio Hugo, Barros Cassal e Soledade.

Os bloqueios se concentram no km 270 da BR-386, nos dois sentidos, e o trecho será liberado a cada 20min. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local.

Segundo os manifestantes, caso o trevo seja fechado, a única forma de entrar na cidade seria por meio de acesso secundário, o que forçaria um deslocamento de cerca de 7 quilômetros.

— Minhas terras são todas no interior. Todos os dias vou ter que fazer dois quilômetros e meio à direita pra fazer o retorno, e na volta fazer mais um quilômetro e meio pra entrar em Fontoura, com o caminhão carregado — argumentou o empresário Décio Muttoni.

O que dizem a CCR e ANTT

Questionada, a concessionária CCR, à frente das obras, disse que ao menos 60% do trecho da duplicação entre Fontoura Xavier e Soledade já foi concluído. Não há projeto para o acesso à cidade até o momento.

Segundo a empresa, as obras que impactam na entrada do município estão previstas para iniciar em maio. "Desta forma, até esta data não haverá nenhuma alteração das condições atuais do acesso", disse a companhia.

A concessionária orientou que os interessados encaminhassem a solicitação à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O pedido foi encaminhado e está à cargo da ANTT, que confirmou o recebimento e analisa a questão. Leia a posição na íntegra: