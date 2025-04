Meteoro registrado em Passo Fundo entrou na atmosfera a 260 mil quilômetros por hora e é mais luminoso que Vênus

O meteoro registrado em Passo Fundo e Santa Maria na madrugada desta terça-feira (15) chamou a atenção pela velocidade e intensidade do brilho ao se chocar com a atmosfera terrestre.

Os observatórios Araucária, de Passo Fundo, e Bate Papo Astronômico, de Santa Maria, registraram a explosão do corpo celeste às 2h29min.

Uma análise preliminar de astrônomos amadores estima que o meteoro atingiu magnitude de brilho de -4,55, o que o coloca na categoria bólido — astros especialmente brilhantes e visíveis a olho nu que podem ser até mais luminosos que o planeta Vênus.

Os observatórios classificaram a velocidade do meteoro como "impressionante": chegou a 73 quilômetros por segundo, o que equivale a mais de 260 mil quilômetros por hora.

— O brilho intenso e a velocidade extremamente alta são típicos de objetos que vêm de regiões externas do Sistema Solar. Esse tipo de meteoro entra na atmosfera terrestre com muita energia, o que gera um clarão intenso no céu — explicou Vitor José, responsável pelo Observatório Araucária.

Apesar de ter durado pouco mais de um segundo, o fenômeno teve tempo suficiente para ter os detalhes técnicos captados pelos sensores dos observatórios. Um exemplo é a altura de entrada na atmosfera: 116 quilômetros acima da superfície terrestre.

Além disso, o trajeto do rastro luminoso, que começou com um brilho elevado logo no início, indica uma possível fragmentação do meteoro.