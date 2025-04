Mãe e filha mortas por marido a facadas são veladas em Ronda Alta

Leobaldina Rocha Lyrio, 41 anos e Diênifer Rauani Lyrio Gonçalves, 14, mãe e filha assassinadas por Juliano Henn, 48, companheiro da mulher, são veladas nesta terça-feira (22) em Ronda Alta , no norte do Estado.

As duas foram atacadas com golpes de faca dentro da casa onde viviam na Rua Quinze de Novembro, bairro Santa Helena, no começo da tarde de segunda-feira (21).

A cerimônia acontece na capela da Funerária Nossa Senhora Aparecida, no centro da cidade. Leobaldina, conhecida por amigos e familiares como Lea, morava com o homem e duas filhas desde dezembro de 2024 .

Casamento estava marcado para maio

— Eles casaram no civil no fim do ano passado e casariam na igreja em maio, mas ela teria dito que não haveria mais casamento, o que pode ter motivado as agressões — diz.