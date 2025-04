Justiça nega pedido do MP e ex-diretor da Apac de Passo Fundo segue em liberdade

Uma decisão do Tribunal de Justiça publicada nesta terça-feira (22) manteve a liberdade do ex-diretor da Apac de Passo Fundo, Vinicius Toazza, e, revogou a prisão de William Rangel, que também havia sido preso na Operação Papillon do Ministério Público.

Confira a nota da defesa de William Rangel na íntegra

"A defesa técnica recebe com tranquilidade a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado e aplicou medida cautelares diversas da prisão. A decisão, de forma técnica e coerente, reconheceu a ausência de contemporaneidade na necessidade da prisão. Isso porque ela foi requerida mais de 10 meses após a deflagração das investigações, sem o apontamento de indicativos concretos do perigo da liberdade do agente.