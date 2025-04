Júri do assassinato de contadora em Palmeira das Missões é remarcado; saiba a nova data

Sandra Mara Lovis Trentin foi morta em 2018. Corpo só foi encontrado um ano depois. Arquivo Pessoal / Divulgação

O júri que vai decidir o desfecho do assassinato de Sandra Mara Lovis Trentin, contadora de Palmeira das Missões encontrada morta em 2018, foi remarcado para 25 de junho.

Conforme o Tribunal de Justiça do RS, a sessão de julgamento começa às 9h no Fórum de Palmeira das Missões.

O julgamento deveria ter acontecido em 27 de fevereiro, mas foi adiado depois da desistência do advogado de defesa de Paulo Ivan Baptista Landfeldt, acusado de ser o mentor do desaparecimento e assassinato da mulher.

Marido da vítima e ex-vereador de Boa Vista das Missões, Landfeldt é um dos réus do processo, junto de Ismael Bonetto, apontado como executor do crime. Os dois seguem presos e negam envolvimento no homicídio.

Relembre o caso

O caso ganhou repercussão em janeiro de 2018, quando a contadora Sandra Mara desapareceu depois de sair de casa em Boa Vista das Missões, no noroeste gaúcho. O carro dela foi encontrado no município vizinho, Palmeira das Missões, último local onde foi vista com vida.

O mistério gerou mobilização até a confirmação da morte, com a localização dos restos mortais, um ano depois. A ossada estava em uma mata no limite com o município de Condor.

A denúncia do Ministério Público afirma que Landfeldt não queria dividir o patrimônio do casal em eventual separação. A acusação sustenta que Sandra tinha conhecimento do envolvimento do marido em atos ilícitos, irregularidade e improbidade administrativa, em Boa Vista das Missões, e poderia levar isso ao conhecimento das autoridades.

Imagens mostram uma das últimas aparições da contadora, em 30 de janeiro, em Boa Vista das Missões. Reprodução / Reprodução

Segundo a denúncia, o então vereador teria contratado Bonetto e outros executores — não identificados pela investigação — para assassinar a vítima. Landfeldt teria prometido R$ 40 mil pelo assassinato e sumiço da mulher.

Segundo a denúncia do MP, em razão disso, Bonetto e os demais executores renderam Sandra, com armas de fogo, levaram a vítima até local ermo, onde ela foi assassinada. Inicialmente, o corpo teria sido escondido em matagais no interior do município de Vicente Dutra.

Em fevereiro de 2018, o marido de Sandra procurou a polícia para afirmar que estava sendo extorquido por um rapaz que afirmava estar com a contadora. Dois dias depois, o mesmo jovem, identificado como Ismael Bonetto, então com 22 anos, foi preso em Lages, Santa Catarina.

A prisão mudou os rumos da investigação. Bonetto confessou à polícia que tinha sequestrado e assassinado com dois tiros a contadora, a mando do marido dela. No mesmo dia Landfeldt foi preso.

Antes disso, porém, o marido teria removido o corpo de Sandra com auxílio de outras pessoas, não identificadas, até uma cova rasa, às margens da BR-285. No mesmo local, foi deixada uma sacola com cartões bancários, documentos e pertences da vítima.

Uma semana após a prisão, Bonetto voltou atrás e disse que mentiu sobre ter assassinado a contadora a mando do vereador. Contou que ficou sabendo do desaparecimento por uma vizinha e que decidiu extorquir Landfeldt, mentindo que estava com Sandra. Mas não soube explicar por que disse à polícia que havia matado a mulher.

Veículo de contadora passou por perícia em 16 de fevereiro em Palmeira das Missões. André Ávila / Agencia RBS

A Polícia Civil entendeu, no entanto, que a primeira versão apresentada pelo jovem preso era a mais próxima do que aconteceu com a contadora e indiciou os dois. Até então, Sandra Mara seguia desaparecida.