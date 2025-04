Incêndio destrói casa em Passo Fundo

Foram necessários 9 mil litros de água para combater as chamas.

Um incêndio destruiu uma casa na Vila Luiza, na manhã desta segunda-feira (28), em Passo Fundo , no norte gaúcho.

Foram necessários 9 mil litros de água para conter as chamas e dois caminhões do Corpo de Bombeiros. Em pouco tempo, a casa de madeira ficou completamente destruída .

Uma família de três pessoas morava na casa. No momento do incêndio havia um homem e uma criança de sete anos no local.