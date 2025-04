Igrejas da Arquidiocese de Passo Fundo fazem homenagens e missas ao Papa Francisco

Na esteira das celebrações religiosas em despedida a Papa Francisco ao redor do mundo, o pontífice também será homenageado nas missas dos próximos dias nas igrejas da Arquidiocese de Passo Fundo , que reúne 47 municípios do norte gaúcho.

O argentino Jorge Bergoglio morreu aos 88 anos na madrugada desta segunda-feira (21), no Vaticano , depois da última aparição pública na celebração de Páscoa .

Logo no início da manhã desta segunda-feira, igrejas da região colocaram fotos de Francisco nos altares , em convite aos fiéis à oração. Uma delas foi a Catedral Metropolitana de Passo Fundo , que reuniu devotos em homenagens ao Papa falecido.

— Vim rezar o terço pelo descanso eterno do Santo Padre. Eu gostava muito dele, era uma pessoa humana, simples, dava para sentir isso. Ele trabalhava pelas pessoas — disse a aposentada Lucia Maria Weber, 89, que esteve na Catedral na manhã desta segunda.

Devoto e frequentador da igreja no centro da cidade, o aposentado Sérgio Bigois concorda que a simplicidade do papa era uma das suas principais virtudes .

Missas em homenagem a Francisco

As missas nas igrejas da Arquidiocese de Passo Fundo contarão com preces e indicações litúrgicas pelo Papa Francisco, conforme definido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).