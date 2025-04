Frente fria derruba a temperatura nos feriados de Páscoa e Tiradentes; como fica o tempo em Passo Fundo e região

Fim de semana será de muita nebulosidade em Passo Fundo, no norte gaúcho. Julia Possa / Agencia RBS

A frente fria que avança sobre o Sul do Brasil vai derrubar as temperaturas em Passo Fundo e Região Norte no domingo de Páscoa e feriado de Tiradentes, na segunda-feira (21).

O fenômeno tem a ver com o deslocamento de uma massa de ar frio de origem polar que se aproxima do território gaúcho, o que provoca queda da temperatura pelo Estado, especialmente na Campanha e na Serra.

O frio que faz lá repercute nas regiões Norte e Noroeste. Em Passo Fundo, a temperatura no Sábado de Aleluia fica entre 15ºC e 23ºC, com tempo encoberto e chuva passageira ao longo do dia. No domingo (20) fará mais frio: temperatura mínima de 10ºC e máxima de 21ºC. O dia será de muita nebulosidade, sem chuva.

Na Campanha e Serra, as mínimas podem chegar a 4ºC e não se descarta a possibilidade de geada. Ao longo do dia, o termômetro sobe um pouco e a sensação deve ficar amena.

Na segunda-feira de Tiradentes o sol predomina mesmo que a massa de ar polar continue sobre o Rio Grande do Sul. Fará frio à noite e no amanhecer e, de novo, haverá possibilidade de geada nos pontos mais altos da Serra. Em Passo Fundo, a temperatura fica entre 9ºC e 22ºC, segundo a Climatempo.

Na terça (22), a massa de ar frio começa a perder força, abrindo espaço para elevação da temperatura. Ainda que o amanhecer siga com índices mais baixos, o frio fica menos intenso do que o observado no domingo e segunda-feira.

Previsão do tempo para Passo Fundo e região no feriado de Páscoa