Fragmentos do cometa Halley iluminam o céu do RS; assista ao vídeo

Foto do cometa Halley, tirada em março de 1986 . Brian Donovan / stock.adobe.com

Na madrugada desta terça-feira (29), o céu gaúcho foi palco de um espetáculo astronômico: mais de 150 meteoros foram registrados no Rio Grande do Sul. Os corpos celestes são fragmentos deixados pelo cometa Halley.

As imagens foram captadas entre 3h e 5h pelas estações de monitoramento dos observatórios Araucária, de Passo Fundo, Bate-Papo Astronômico, de Santa Maria, e Clube de Astronomia do Campus Santo Ângelo do Instituto Federal Farroupilha (IFFar).

Entre os registros, dois meteoros se destacaram pelo brilho intenso contra o céu noturno (veja no vídeo abaixo).

De acordo com o professor do IFFar, Fabrício Colvero, o aumento na atividade está relacionado à chegada da chuva de meteoros ETA Aquáridas, uma das mais aguardadas do ano entre os astrônomos profissionais e amadores. Seu pico está previsto para a madrugada da próxima segunda-feira (5).

A chuva de meteoros ETA Aquáridas permitirá ver os fragmentos do cometa Halley na forma de rastros luminosos, que devem surgir próximos da constelação de Aquário, na direção do nascer do sol.

O cometa Halley

O Halley é um cometa de movimento elíptico ao redor do sol. Durante sua trajetória, costuma passar pela Terra a cada 75 ou 76 anos. Sua última visita ao nosso planeta foi em 1986. A próxima deverá ser em 2061, como projetado pelo Observatório Espacial Heller & Jung.

O Halley é o único cometa de curto período regularmente visível a olho nu que aparece somente duas vezes durante uma única geração humana.

Mas, apesar da baixa frequência com que esse corpo celeste passa pelo planeta, é possível avistar seus fragmentos em alguns períodos do ano, quando são trazidos por outros cometas que colidem com o Halley.