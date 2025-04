“Foi um líder que congregou o mundo”, diz irmã que acompanhou a última aparição do Papa Francisco no Vaticano

A notícia da morte do Papa Francisco, aos 88 anos, mexeu com milhares de fiéis em todo mundo. Entre eles, Luísa De Lucca, 46 anos. A irmã da Congregação Notre Dame, de Passo Fundo, está em Roma, na Itália, desde novembro do ano passado para estudos do doutorado e acompanhou a última aparição de Francisco na Praça São Pedro, no domingo (20), horas antes de sua morte.