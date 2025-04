Exposol espera receber 190 mil visitantes em Soledade a partir de quinta-feira; veja a programação

A dois dias para a abertura oficial da Exposol 2025, o Parque de Eventos Centenário Rui Ortiz, em Soledade, está praticamente pronto para receber mais uma edição da feira multissetorial que deve reunir 190 mil visitantes.

Consolidada como a maior feira de pedras preciosas da América Latina, a Exposol começa na quinta-feira (1º) e vai até 4 de maio, com entrada gratuita e cerca de 460 expositores.

Um dos atrativos da edição é a Feira Internacional de Joias e Pedras Preciosas, principal setor do evento. Com dois pavilhões exclusivos, a feira destaca não apenas as joias e gemas naturais, mas também reforça o protagonismo do espaço home decor.

Leia Mais Fragmentos do cometa Halley iluminam o céu do RS; assista ao vídeo

— É um setor que impressiona pela beleza, pela inovação e pela conexão entre design, arte e natureza. É uma experiência única que só a Exposol proporciona — disse o gestor geral da Associação Pró-desenvolvimento do Município de Soledade (Aprasol), Orlando Sebastião Klein.

Além da ampliação da estrutura de expositores, a edição 2025 também traz melhorias na infraestrutura do parque. Entre as novidades está a construção de uma nova calçada para interligar a região central da feira com o pavilhão 4 e a revitalização da área de convivência em frente ao Museu das Pedras.

Outro ponto de destaque é o novo espaço montado em frente aos pavilhões 5 e 6, da Agricultura Familiar, Artesanato e Floricultura. A novidade é que, além da tradicional comercialização de produtos coloniais, haverá um ambiente reservado para degustação e descanso.

Programação cultural

Edição terá 460 expositores. Exposol / Divulgação

A programação cultural da feira inclui atrações para todas as idades. Os espetáculos acontecerão na Arena de Shows Stok Center, com destaque para o show nacional do cantor Luan Pereira, no sábado (3). A apresentação é a única com ingresso pago.

Os ingressos estão disponíveis online ou em pontos físicos em Soledade, Fontoura Xavier, Espumoso e Tio Hugo. Nos demais dias, a entrada para os shows será gratuita.

O evento também terá show de humor com o Guri de Uruguaiana, apresentações teatrais, espetáculo De Borracha à Bombacha com o humorista Cris Pereira, além de shows musicais com a dupla Jennifer & Stephany e as bandas Rock de Galpão, Monte Carlo, San Marino e Sedução Fatal.