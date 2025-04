"Existiu uma troca, não foi uma escuta performática", diz jornalista que encontrou o Papa Francisco quatro vezes

Guilherme Cavalli se encontrou pessoalmente com o Papa Francisco em 2023 na Praça São Pedro, no Vaticano. Vatican News / Divulgação

Com a confirmação da morte do Papa Francisco aos 88 anos, na madrugada desta segunda-feira (21) em razão de um acidente vascular cerebral (AVC) e de insuficiência cardíaca, o que ficam, para muitos fiéis, são as lembranças.

Natural de Maximiliano de Almeida, no norte do RS, o jornalista Guilherme Cavalli mora na Alemanha atualmente e teve a oportunidade de se encontrar com o Papa Francisco quatro vezes.

A primeira delas, em 2013, aconteceu durante a Jornada Mundial da Juventude no Brasil.

— Tive a oportunidade de encontrar ele tanto no Rio de Janeiro quanto em Aparecida. Foi feita uma seleção de jovens que iriam encontrar ele em um jantar e eu estava entre esses jovens — relembra Guilherme.

O segundo encontro aconteceu em 2019 durante o Sínodo para a Amazônia e o terceiro em 2022 em Assis, São Paulo, durante o evento Economia de Francisco (EdF), que reúne jovens economistas, agentes de mudança e empreendedores que aderem à iniciativa de uma economia mais humana, inclusiva e sustentável, lançada em maio de 2019 pelo Papa Francisco.

Foi em 2023 que Cavalli esteve frente a frente com o argentino Jorge Mario Bergoglio.

— Foi um momento muito bonito. É difícil você mensurar uma ocasião onde o Papa te olha, te escuta e dialoga com você em níveis iguais. Geralmente a gente vê figuras públicas que assumem quase que uma indiferença no diálogo. Realmente existiu uma troca, não foi uma escuta performática ou um momento protocolar que é necessário cumprir — conta.

Em setembro do último ano, Guilherme esteve no Vaticano e viu o Papa Francisco da Praça São Pedro durante a celebração do perdão. Mesmo de longe, ele afirma que a lembrança é emocionante.

— Foi a última vez que estive com ele, na presença dele — disse.

"Ele era o Papa que criava pontes e conexões"

Papa Francisco esteve no Brasil em 2019 participando do Sínodo para a Amazônia. Guilherme Cavalli / Divulgação

Em 2013, a psicóloga Leticia Carla Poli também encontrou o Papa Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Ela relembra com carinho dos momentos na presença do Pontífice.

— Eu vi ele há uns 100 metros de distância durante a Missa de Envio, no último dia do evento. Não foi tão próximo quanto eu gostaria, mas foi um contato — disse.

Leticia conta que uma das lembranças mais marcantes foi a forma como Francisco quebrou alguns protocolos do encontro para poder se conectar e se sentir mais próximo das pessoas.

— Ele era o Papa que criava pontes e conexões. Era muito conectado com a dor humana e com a natureza. Ele transmitia amor de uma forma única e deixa muitos legados — afirma.

Para Leticia, "Ide, sem medo, para servir" foi a frase mais marcante falada por Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude.