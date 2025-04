Etapa atual das obras na Avenida Presidente Vargas deve ser concluída até junho

A etapa atual das obras de revitalização da Avenida Presidente Vargas , em Passo Fundo , no norte do Estado, segue para a reta final e deve ser concluída em junho .

Segundo o secretário municipal de Obras, Rubens Astolfi, o trabalho se concentra no canteiro central , com a instalação de meio fio , iluminação em LED e ciclovia .

Obra estimada em R$ 17,4 milhões

A obra estimada em R$ 17,4 milhões estava prevista para ser entregue em janeiro, mas atrasou por causa do excesso de chuva do último ano. No final de 2024, as obras ficaram paradas do Natal ao início de janeiro por causa do recesso da empresa contratada para exercer o trabalho.