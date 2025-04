 "Era um sonho para ela fazer esse curso", diz filha de vítima de acidente com ônibus da UFSM

Velório aconteceu no Cemitério Municipal da Vera Cruz. Reprodução / RBS TV

Foi sepultada neste domingo (6) uma das sete vítimas do acidente com um ônibus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), que aconteceu na sexta-feira (4) em Imigrante, no Vale do Taquari. Elizeth Fauth Vargas, 71 anos, havia ingressado neste ano no curso de Paisagismo do Colégio Politécnico da UFSM, motivada pela paixão por jardins e plantas.

O velório aconteceu no Cemitério Municipal da Vera Cruz, após cerimônia que começou ainda na noite de sábado (5) em Santa Maria, onde morava.

Nascida em Passo Fundo, Elizeth se mudou para Santa Maria quando jovem, e foi onde se formou em Artes Plásticas. Professora aposentada, ela havia ingressado neste semestre no curso de paisagismo, realizando um sonho pessoal.

— Ela não precisava fazer o curso, era um hobby. Mesmo depois de aposentada, continuava estudando e nos falava sobre esse desejo de cursar paisagismo. Estava empolgada com a viagem. — contou Bianca Vargas Vasseur, uma das filhas.

Amanda Vargas Vasseur, filha de Elizeth, estava em viagem no Pará e voltou até o Rio Grande do Sul para se despedir da mãe. Emocionada, a filha relembrou do momento em que foi informada sobre o acidente.

— Difícil acreditar. Era uma pessoa muito alegre, participativa e que gostava de ajudar. Deixou um grande legado. Todos têm boas lembranças dela.

O neto de Elizeth, segurava as lágrimas ao lembrar os momentos ao lado da avó, especialmente durante os dias difíceis em que esteve internado, há pouco mais de um mês.

— Ela estava sempre comigo e falava do curso. Todos os dias adorava me contar sobre as aulas. Queria me apresentar aos colegas, e dizia estar empolgada em frequentar a faculdade mais uma vez.