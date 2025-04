Em Passo Fundo, Galvão Bueno visita empresa e ganha presentes de fã

Um dos maiores narradores esportivos do Brasil, Galvão Bueno, e sua esposa, Desirée Soares, receberam presentes de fã em visita a Passo Fundo, na manhã desta quarta-feira (23).

O empresário André Daneli, 43 anos, entregou a Galvão a sua coleção histórica sobre Ayrton Senna, amigo de longa data do narrador. Os seis livros reúnem um compilado de recortes, fotos e reportagens desde as primeiras corridas do ídolo do automobilismo, na década de 1980.

— Meu sonho era entregar para o Galvão. Eles (Galvão e Senna) eram muito amigos e esse material merecia ficar com alguém que viveu essa história — explicou André, que guardava os livros há 10 anos.

Comovido, Galvão aceitou parte do acervo e sugeriu que o restante ficasse com o próprio André, pelo cuidado e dedicação.

O motivo para Galvão e Desirée viajarem a Passo Fundo foi a visita ao Centro de Distribuição das Farmácias São João — um encontro planejado "há tempos", disse o narrador.

— Fiquei encantado. Uma farmácia não é apenas um varejo, é um local que vende saúde e bem-estar. Aqui pude ver isso — elogiou Galvão.

Hoje Bueno mora no Paraná, mas mantém as conexões com o Rio Grande do Sul, onde tem negócios, incluindo uma vinícola em Candiota. A esposa Desirée também compartilhou sua trajetória empreendedora no Estado:

— Como temos a vinícola no Rio Grande do Sul, já nos consideramos um pouco gaúchos. Hoje ele realiza o sonho dele com os vinhos, e eu com meus cosméticos à base de uva, que já estão há 10 meses no mercado — contou.

— É uma pessoa simples, com um coração enorme. As emoções que a gente via na TV são reais — disse o fundador da varejista, Pedro Brair.

Hoje Galvão Bueno narra o Campeonato Brasileiro pela plataforma de streaming Amazon Prime e, em março, estreou o programa "Galvão e Amigos" na Band.