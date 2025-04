Desafios e futuro da comunicação são debatidos em evento em Passo Fundo

Durante este sábado (5), aconteceu em Passo Fundo o " Comunica Mercado — Para Além da Pauta ", evento que buscou debater a comunicação corporativa e os movimentos de mercado na área. Cerca de cem participantes acompanharam a programação no Hub Aliança, que contou com 13 painelistas.

Moreira integrou o painel "Mercado da comunicação no RS", que abordou as mudanças no consumo de informações e o papel das mídias tradicionais e digitais. O debate também apontou estratégias para acompanhar a evolução do setor em um ambiente em constante transformação.