"Deixa um legado de esperança", diz arcebispo Dom Rodolfo sobre o Papa Francisco

Dom Rodolfo recebeu Pálio das mãos do Papa Francisco em 2016. Arquidiocese de Passo Fundo / Divulgação

A morte do Papa Francisco aos 88 anos, na madrugada desta segunda-feira (21), repercute na Região Norte entre representantes da Igreja Católica e fiéis. Conforme o arcebispo da Arquidiocese de Passo Fundo, Dom Rodolfo Luís Weber, o momento é de reflexões e oração.

— A primeira coisa a ressaltar é que quando se trata da morte de uma pessoa, seja de quem for, a primeira atitude é de solidariedade humana. O Papa tem uma missão, uma função, mas ele é humano. Nós (igreja) e os familiares mais próximos vamos viver agora esse luto — disse o arcebispo.

Dom Rodolfo foi nomeado arcebispo pelo Papa Francisco em 2015 e, no ano seguinte, recebeu pessoalmente o Pálio, uma faixa de lã branca que simboliza a missão dos arcebispos, que atuam como representantes do papa nas comunidades.

O último encontro entre os dois foi em 2022, durante a reunião de bispos do RS no Vaticano. A ocasião marcou o arcebispo, que se reuniu com Francisco e os demais representantes em uma roda de conversa.

— Alguém perguntou a ele qual a referência para o pontificado, e ele respondeu que faz aquilo que a igreja pede: levar adiante a alegria do evangelho. O espírito do Papa Francisco era enfrentar os problemas com um toque de humor e otimismo, traduzido na esperança e ressurreição, símbolo da Páscoa — acrescenta.

Argentino, o pontífice apareceu publicamente pela última vez no domingo (20) de Páscoa, quando abençoou milhares de pessoas na Praça de São Pedro, no Vaticano. Morreu às 2h35min (horário de Brasília), depois de 12 anos no cargo máximo da Igreja Católica.

Morte de Francisco

O Vaticano informou nesta segunda-feira a morte do 266º papa da história, Francisco. O pontífice esteve internado devido a uma dupla pneumonia por 37 dias no hospital Gemelli, em Roma. Ele recebeu alta em 23 de março e se recuperava no Vaticano.

Leia a nota da Santa Sé em registro à morte de Papa Francisco:

"O Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de Sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados.