Crescem os resgates de animais exóticos e Ministério Público alerta para tráfico no norte do RS

Cascavel natural do cerrado foi encontrada em Ibirapuitã. Michelli Ataíde / Arquivo pessoal

Uma coletiva de imprensa convocada nesta quinta-feira (3) pelo Ministério Público, em Passo Fundo, alertou sobre o tráfico de animais silvestres no norte do RS. Resgates recentes levantaram suspeitas sobre a incidência do crime.

No último fim de semana, o resgate de uma salamandra nativa do México chamou a atenção em Erechim. O animal, um axolote está em risco de extinção e tem compra e venda proibidas no Brasil.

— Temos percebido um aumento nos casos de posse, guarda e aquisição de animais silvestres de forma ilegal. Essa conduta é criminosa, incentiva o tráfico de animais, gera prejuízos à fauna e será combatida pelo Ministério Público e pelos demais órgãos de fiscalização — disse o promotor de Justiça Paulo Cirne.

De acordo com o promotor, Passo Fundo é uma rota do tráfico por estar perto da Mata Atlântica de Santa Catarina, local onde existe grande comércio de animais, fator que motiva a mobilização dos órgãos de fiscalização.

Outra situação recente foi a de uma cascavel resgatada em Ibirapuitã, por ser um subtipo da espécie encontrada somente no cerrado brasileiro. Ainda não foi possível confirmar se os bichos foram traficados, mas é uma das suspeitas.

— É difícil um deslocamento tão rápido do animal para cá, há empecilhos ambientais. Então o tráfico é uma das teorias, apesar da gente saber que existem alterações climáticas. Por exemplo, o jacaré-de-papo-amarelo veio descendo e hoje já é natural do Estado — explica a professora e coordenadora do Grupo de Estudos de Animais Silvestres, Michelli Ataíde.

Axolote é originário do México. Corpo de Bombeiros de Erechim / Divulgação

De acordo com o major Leandro Góis, da Patram, o tráfico de animais só fica atrás do tráfico de armas e drogas no número de casos na região. Ainda segundo ele, as apreensões são quase diárias na regiãodo 3° Batalhão Ambiental. Só em 2024, foram mais de 1,1 mil pássaros em situação ilegal resgatados.