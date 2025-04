Corsan de Passo Fundo atende em novo endereço a partir desta terça-feira

A Corsan passa a atender em novo endereço a partir desta terça-feira (22), em Passo Fundo, no norte do RS. O atendimento será junto à sede da Regional Planalto, na Travessa Mem de Sá, nº 55 , no bairro Rodrigues, próximo ao Colégio Tiradentes da Brigada Militar.

A Corsan também oferece atendimento no Tudo Fácil, no andar térreo do Passo Fundo Shopping, ou por meio dos canais de relacionamento com o cliente: pela Internet, neste link, WhatsApp (51) 99704-6644 e através do 0800.646.6444.