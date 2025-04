Como foi a procissão silenciosa desta Sexta-Feira Santa em Passo Fundo

Fiéis se reuniram nesta Sexta-feira Santa (18) para celebrar uma das datas mais importantes do calendário cristão. Com procissões, encenações e momentos de oração, a data lembra a crucificação de Jesus e convida a comunidade à reflexão e ao silêncio.

Na Catedral Nossa Senhora Aparecida, em Passo Fundo, a programação iniciou às 15h com Ação Litúrgica da Paixão e Morte do Senhor e seguiu com a procissão silenciosa com o Senhor Morto, ao redor da Praça da Cuia, no centro da cidade.

Centenas de pessoas participaram da celebração. Entre os fiéis estava a empresária Aveline Avozani, acompanhada do marido e do filho Lucas, 7 anos. Com o hábito de participar de rituais religiosos durante o ano, ela afirma que procura se resguardar e agradecer pela vida durante a Semana Santa.

— Eu me sinto bem indo à missa. Hoje vejo que as pessoas perderam um pouco daquele real significado do que é a Páscoa. Vejo muitas pessoas idosas na missa e acho importante também resgatar esse hábito nas crianças — afirma.

A passo-fundense Eva Machado, 68, aguardava ansiosamente pela procissão em torno da Praça da Cuia. Como não conseguiu participar da celebração na igreja do bairro Leão 13, onde mora, decidiu ir até a catedral para a caminhada silenciosa.

— Não podia deixar de participar. Estamos em uma semana de reconciliação, de perdão. É tempo de refletir sobre a vida — disse.

A mobilização da Sexta-Feira Santa inclui a leitura da paixão e morte de Cristo segundo o evangelista São João, do começo da condenação até a morte de cruz. Por isso, o momento é dedicado à reflexão, silêncio e contemplação.

— É como se estivéssemos levando uma pessoa falecida para o túmulo. Esse momento precisa condizer com a realidade — explicou o Arcebispo de Passo Fundo, Dom Rodolfo Luís Weber.

Programação da Semana Santa até domingo

Para fechar a Sexta-Feira Santa, pelo menos duas paróquias de Passo Fundo farão a encenação da Paixão e Morte de Jesus. Os horários são os seguintes:

Paróquia São Cristóvão

Horário: 18h30min

18h30min Endereço: Av. Presidente Vargas, 2122 — bairro São Cristóvão

Paróquia Santo Antônio

Horário : 20h

: 20h Endereço: Rua Moron, 594 — bairro Petrópolis.