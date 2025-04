Com feriadão, 3 mil passageiros devem passar pela rodoviária de Passo Fundo entre quinta e sexta-feira

Com o feriado prolongado de Sexta-Feira Santa e Tiradentes , a Rodoviária de Passo Fundo deve registrar aumento de 40% no total de passageiros intermunicipais, segundo a administração do terminal.

A demanda é maior na circulação dentro do RS: oito carros extras saem de Passo Fundo em direção a Porto Alegre, Guaporé, Santa Rosa, Caxias do Sul e Uruguaiana nesta quinta-feira.

Apesar do aumento em feriados e datas especiais, a rodoviária do município não recuperou o movimento pré-pandemia, mesmo cinco anos depois. O terminal opera com 40% da capacidade quando comparado com 2019 e anos anteriores.