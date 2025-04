Chuva de granizo provoca estragos em pelo menos 90 residências de Sananduva

A chuva de granizo que atingiu Sananduva , no norte do Estado, na tarde desta terça-feira (15), causou danos em pelo menos 90 casas . Conforme a Defesa Civil municipal, o fenômeno começou por volta das 16h30min e seguiu por cerca de meia hora.

No total, 400 pessoas foram afetadas. Segundo informações dos Bombeiros Voluntários do município, os estragos foram maiores no bairro Silos.