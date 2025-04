Cavalos na área urbana viram motivo de preocupação em Passo Fundo

Não é incomum encontrar cavalos entre terrenos baldios e no asfalto, enquanto outros estão presos em cercados, em diferentes pontos da cidade.

Motoristas e pedestres que passam por bairros afastados do centro de Passo Fundo por vezes dividem espaço com cavalos. Não é raro encontrar os equinos em terrenos, calçadas e até na pista dos carros. A presença dos animais no perímetro urbano é proibida.