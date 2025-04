Após 66 anos, irmãos separados se encontram pela primeira vez: “A gente se olhou e sentiu o amor”

Os 11 irmãos Baumgardt, no segundo reencontro após mais de 60 anos em Quinze de Novembro, no noroeste gaúcho. Em pé, da esquerda para a direita: Ivanildo (42), Noeli (49), Mauri (51), Rosa (58), Neri (60), Nelci (61), Ari (63). Sentados: Loni (70), Oscar (73) e Lurde (75).

O almoço de Páscoa, no domingo (20), marcou um reencontro histórico e cheio de emoção em Quinze de Novembro , município de 4 mil habitantes do noroeste gaúcho. Onze irmãos que não se conheciam até poucas semanas antes, se reencontraram pela segunda vez — a primeira em solo gaúcho — depois de 66 anos de distância e silêncio .

A história começa em 1959 , quando Osvaldo Baumgardt deixou a esposa Írika Ruppenthal Baumgardt e os quatro filhos que viviam em Quinze de Novembro para viver com a vizinha do casal, Nilda de Oliveira Lutz, em Tenente Portela.

Com o passar dos anos, Osvaldo teve mais 16 filhos, seis no Rio Grande do Sul e 10 em Santa Catarina. A maioria deles cresceu sem saber da existência dos outros irmãos.