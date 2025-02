Termômetros devem registrar até 5ºC acima da média nos próximos dias em Passo Fundo

Temperaturas podem oscilar entre 33ºC e 35ºC ao longo do mês. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Os termômetros já marcam temperaturas acima da média e o calor deve permanecer intenso nas próximas semanas do ano. A previsão é que a onda de calor do início de fevereiro alcance pelo menos 5ºC acima da média de 28ºC no mês, podendo ainda oscilar entre 33ºC e 35ºC.

Pelo fato do verão ter mais incidência de radiação solar e os dias serem mais longos, as temperaturas sobem com mais facilidade, explicou o meteorologista da Climatempo, Guilherme Borges:

— Uma onda de calor se caracteriza quando as temperaturas sobem 5ºC acima da média durante cinco dias consecutivos. Todo esse calor é potencializado por uma massa de ar quente que se estabilizou na Argentina e se deslocou para algumas áreas do Brasil, pegando, principalmente, o Rio Grande do Sul.

Conforme Borges, a tendência geral é que a primeira semana de fevereiro siga seca e quente. No restante do mês, as temperaturas devem permanecer acima da média, principalmente por causa da irregularidade de chuvas.

— A tendência é que a chuva fique mais dentro da normalidade ou um pouco abaixo da média — informa.

Com uma média de 145 milímetros, Passo Fundo deve registrar um volume de chuvas de em torno de 110mm e 130mm até o fim do mês.

Fugindo do calor

Para fugir das altas temperaturas é possível adotar algumas estratégias, como consumir bastante água e alimentos gelados e optar por roupas leves e frescas.

Filas em sorveterias no centro da cidade de Passo Fundo confirmam que o alimento é o preferido da estação. E não somente ele: o açaí também tem ganhado cada vez mais espaço. Além de ser um alimento natural, também pode ser combinado com frutas e outras adereços saudáveis, como a granola.

Quem aderiu à opção foi a Anelice Borile. Na cidade por questões de saúde familiar, ela afirma que o alimento se tornou o preferido durante o verão.

— Depois que eu descobri o açaí não consigo mais tomar sorvete. Ele é muito mais leve e consigo comer com frutas junto, o que também é mais saudável — disse.

A hidratação também é um dos pilares para manter a saúde em dia durante a estação. Eunice Cardoso, 66 anos, afirma que não chega a contar a quantidade de água ingerida durante um dia, mas que procura sempre ter uma garrafa da bebida à disposição.

— Quando estou trabalhando, fora de casa, eu costumo tomar mais. Em casa é um pouco menos, mas procuro cuidar para sempre tomar — conta.

Como fica o tempo nos próximos dias

Terça-feira (4 de fevereiro)

Mínima de 20ºC e máxima de 32ºC. Sol com algumas nuvens. Não chove.

Quarta-feira (5 de fevereiro)

Mínima de 20ºC e máxima de 31ºC. Sol com algumas nuvens. Não chove.

Quinta-feira (6 de fevereiro)

Mínima de 22ºC e máxima de 31ºC. Sol pela manhã. À tarde o tempo deve ser chuvoso. À noite, nuvens devem diminuir. Volume de chuva previsto: 13,7 milímetros.

Sexta-feira (7 de fevereiro)