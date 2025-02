Prefeitura intensifica fiscalização após novo rompimento na rede da Corsan

A prefeitura de Passo Fundo vai fiscalizar as equipes da Corsan que trabalham para restabelecer abastecimento de água após novo rompimento em adutora nesta segunda-feira (24). Parte da cidade está sem água desde sexta (21) , quando a Barragem da Fazenda teve problemas nas bombas elétricas.

Se as equipes identificarem irregularidades, a Corsan pode receber advertência ou multa de 500 a 50 mil unidades fiscais municipais (UFM), o equivalente a mais de R$ 240 mil .

— A fiscalização mais rígida busca evitar transtornos e garantir que a cidade seja bem cuidada, especialmente no que diz respeito à recuperação das vias públicas após intervenções da Corsan — disse o prefeito Pedro Almeida.

Além da Secretaria de Obras, o Procon também terá papel na fiscalização, podendo abrir processos administrativos caso haja descumprimento das normas de proteção e defesa do consumidor.

O que está acontecendo

A Corsan identificou a origem do vazamento no domingo (23) , em adutora de água bruta que rompeu em área de mata perto da RS-324. A rede foi consertada e o sistema foi religado por volta das 4h desta segunda-feira.

Horas depois, porém, surgiu um novo rompimento depois que a adutora se deslocou do ponto de ancoragem, voltando a deixar parte da cidade sem água.

Pela manhã, a Corsan/Aegea informou que equipes trabalhavam para concluir o reparo até o meio-dia , mas dependiam do acesso das máquinas ao local do vazamento, que é bastante complexo.

O ponto fica às margens da Perimetral Leste, que liga a RS-324 à BR-285, e exige a abertura de 400 metros de estrada para que as máquinas possam chegar ao local, que fica perto da Barragem da Fazenda da Brigada Militar.

De acordo com a Corsan/Aegea, cerca de 7 mil residências foram afetadas e 10 bairros seguem sem água nas regiões da Vila Mattos, São Cristóvão, Petrópolis, Leonardo Ilha e Parque Farroupilha. Nesta segunda-feira, a empresa mobilizou 14 caminhões-pipa para atender a população, com apoio de municípios como Bento Gonçalves, Farroupilha e Soledade. Escolas, postos de saúde e o presídio estão sendo priorizados no abastecimento emergencial.