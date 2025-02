Pescador que morreu afogado no Rio Uruguai é sepultado no interior de Passo Fundo

O corpo do passo-fundense Gilberto Roma foi encontrado às margens do Rio Uruguai. Corpo de Bombeiros de Itaqui / Divulgação

Foi sepultado na manhã desta sexta-feira (7) o corpo de Gilberto Roma, 61 anos, que morreu afogado após cair no Rio Uruguai. O enterro foi no cemitério do Capinzal, no interior de Passo Fundo.

Passo-fundense e pescador profissional há mais de 15 anos, Roma foi encontrado às margens do rio em Itaqui, no oeste gaúcho, na manhã de quinta-feira (6).

Conforme o 13° Batalhão de Bombeiro Militar de Itaqui, o parceiro de pesca de Roma relatou que ele saiu na terça-feira (4) de um acampamento para largar redes no Rio Uruguai e não era visto desde então.

Por causa do sinal ruim de internet, o parceiro de pesca da vítima só conseguiu contato com o filho na quarta-feira (5). Depois disso, o próprio filho acionou os bombeiros, que iniciaram as buscas pelo passo-fundense.

As equipes encontraram a embarcação e os equipamentos de pesca de Roma ainda na tarde de quarta-feira (5).

Além dos bombeiros de Itaqui, uma equipe de mergulho de Porto Alegre foi acionada para auxiliar nas buscas. Por volta das 7h45min de quinta-feira (6), o corpo do pescador foi localizado às margens do Rio Uruguai, a poucos quilômetros da confluência com o Rio Ibicuí.