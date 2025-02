Parque da Expodireto é atingido por temporal e vendaval derruba estande da feira

O temporal que atingiu Não-Me-Toque causou problemas no Parque da Expodireto Cotrijal na noite de domingo (16). Um estande que estava em construção para a feira foi ao chão ao ser prejudicado pela força do vento.

A chuva começou por volta das 20h30min. A força do vento levou a estrutura de lona de uma empresa de máquinas e equipamentos agrícolas ao chão.

O parque estava fechado no momento do temporal e não havia pessoas no espaço.