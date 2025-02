Observatório registra intensa noite de raios em Passo Fundo; veja as imagens

O Observatório Astronômico Araucária registrou uma intensa incidência de raios na noite de domingo (16) e madrugada desta segunda-feira (17) em Passo Fundo, no norte gaúcho.

De acordo com o observatório, o espetáculo natural aconteceu durante a passagem de uma Linha de Instabilidade (LI) , que gerou sucessivas descargas elétricas.

As imagens captadas pelo observatório mostram a força da tempestade elétrica, resultado do encontro de uma frente fria com o ar quente que predominava na região.