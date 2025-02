Em Estação Notícia

Médico morre após choque elétrico no norte gaúcho

Vítima estaria realizando poda de galhos de árvores em sua residência no momento do ocorrido. Élcio Dalastra era médico no Hospital Santo Antônio, no município de Estação

